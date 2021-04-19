Adil Karaismailoğlu Sabah’a konuştu: İki konser iki heykel yaparak yatmadık, çalıştık

Dünyanın her yerinde çok büyük liman yatırımları yapılıyor. Çünkü dünya ticaretinin önemli bir bölümü denizlerden sağlanıyor. Dünyada üretim artıyor. Buna paralel olarak deniz taşımacılığı da artıyor. Bugün boğazdan geçen gemi sayısı yılda 43 bin. Ama bu sayının 80 binlere dayanacağı tahmin ediliyor. Buna şehir içi trafik dahil değil. 16 saate ulaşan bekleme süreleri olabiliyor. Bazen bu süre daha da artıyor.Gemi boyutları ve gemi hacimleri çok büyüdü. Tehlikeli madde taşıma oranı arttı. Bunlar bize İstanbul boğazı için tehlikenin arttığını gösteriyor. İstanbul Boğazı bir dünya mirası. Boğazı kaderine terkedemeyiz. Alternatif bir su yolu gerekiyor. Kanal İstanbul sadece İstanbul'un değil dünyanın ihtiyacı olan çevreci bir proje. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye'nin böyle mega projeler yapması gerekir.Projelerimizi tamamladık. İlkleri yapan bir Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu güzel proje. Kanal İstanbul'dan iyi bir gelir gelmesini bekliyoruz. ÇED raporunda da bundan bahsedildi. Yıllık 700 milyon dolarlık bir gelir bekleniyor. Tabi Kanal İstanbul projesinin tamamlandığı dönemde dünya ticaret hacmi ve deniz taşımacılığı nerelere gider. Kanal İstanbul'dan elde edilecek gelir de buna göre değişebilir.İstanbul Hava Limanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Bakü-Tiflis- Kars proje demiryolu, Kanal İstanbul ve diğer projelerle birlikte Türkiye, dünya lojistiğinin merkezi olacak. Peki niye böyle bir proje yapıyoruz. Buraya büyük bir kaynak ayırıyoruz. Günlük fuzuli işler de yapabilirdik. İki tane konser yaparız, iki tane heykel dikeriz gününüzü gün edin. Ülke böyle yönetilmiyor. Gelişmiş ülkeler projelerini hayata geçiriyor. Biz de onları ağzına bakıyoruz. Türkiye 20 sene öncesindeki Türkiye değil. Bu altyapılarınız olmazsa dünyada söz sahibi olamazsınız. Biz bu yaptığımız projelerle 100 yıl sonrasını düşünüyoruz. 19 senede Türkiye büyük işler başardı. Çanakkale köprüsünü niye yapıyorsunuz diyorlar. Yapmayalım mı?Hafriyatlarla ilgili şimdi gözüken Karadeniz kıyısında dolgu alanları oluşturacağız. Güneş enerji ve rüzgar enerji sistemleri ile bu alanları İstanbul'a kazandıracağız. Bu dolgu alanları projelerde de gözüküyor. Kanal ve su yolu Ulaştırma Bakanlığı'nda olacak. 170 milyon metrekare dediğimiz alanla ilgili konut ve imar gibi düzenlemeler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak.Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Kanal İstanbul'un Montrö hükümleri ile bir alakası yok. Bu işin uzmanları bu şekilde söylüyor. Montrö Sözleşmesi imzalandığında boğazdan geçen sayısı 3 bin bile değildi. Yeni bir Montrö tartışması başlatmak değil amacımız. Kanal İstanbul'un İstanbul için, Türkiye için, dünya için bir ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz.İstanbul'da 5 tane devam eden Metro hattımız var. Üzerine iki tane daha ekledik. İnsallah onları 2022'nin sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in çalışma diye bir derdi yok. 2 yıldır bir şey yapmadılar. Biz bunu söyleyince geçenlerde kızmışlar. Yatıyorlar sonuçta. Bursa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep de projelerimiz var. Konvansiyonel hatlarımızı dönüştürüyoruz. Hızlı trenleri devam ettiriyoruz.Biz İstanbul'da çalışmaya başladığımızda Çamlıca tepesi öyle mi kalacak diyorduk. Metal yığınlarını, o direkleri hatırlıyorsunuz değil mi? Etrafta oturanlar haberi olmadan olağanüstü radyasyona maruz kalıyordu. Tertemiz yaptık. Çamlıca Kulesi İstanbul'a renk kattı. Dünyada 100 tane radyonun yayın yaptığı tek kule. İnce işleri kaldı. Bayramdan sonra açılışını yapacağız.Dünyada çok fazla kanal var. Sadece Süveyş ve Panama kanalları değil. Kuzey Avrupa ülkeleri kanal ülkesi. Örneğin Kiev kanalı. Yüzlerce kilometre kanal var. Rotherdam'dan başlayan kanallar Almanya'ya kadar uzanıyor. Hepsi kanal ülkesi. Hem de yıllar önce yapmışlar. Avrupalılar yapınca sıkıntı yok, biz yapınca ayağa kalkıyorlar. Yapmayalım oturalım o zaman!İstanbullular bu güzel projeden faydalanacak. Alternatif bir su yolu olacak. Gezinti yerleri olacak, turizm alanları olacak, yollar olacak. Elbette bir İstanbul Boğazı ile kıyaslanmaz ama bittiğinde bütün dünyanın beğendiği bir eser ortaya çıkacak. Hem İstanbul'da deprem riski var deniliyor, hem de orada depreme dayanıklı konut yapmamıza karşı çıkıyorlar. Gezi olaylarını hatırlayın. 3. Köprü'yü yapmayın, İstanbul Havalimanı'nı durdurun deniliyordu.