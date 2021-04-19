"Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen Hulki Cevizoğlu muhalefete sert çıktı!

Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, Kanal istanbul konusunda televizyon ekranlarından muhalefete çıkıştı. Cevizoğlu, Kanalın önemini vurgulayarak, "Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" ifadelerini kullandı. Daha sonra da konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulunan Hulki Cevizoğlu, "Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor." dedi.