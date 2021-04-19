"Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen Hulki Cevizoğlu muhalefete sert çıktı!

Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, Kanal istanbul konusunda televizyon ekranlarından muhalefete çıkıştı. Cevizoğlu, Kanalın önemini vurgulayarak, "Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" ifadelerini kullandı. Daha sonra da konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulunan Hulki Cevizoğlu, "Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor." dedi.
Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır" dedi.
Hulki Cevizoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm'
ATATÜRKÇÜ GEÇİNEN PARTİLERİNE ARTIK ORTADAN KALKMALARI LAZIM
Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürk'ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir" ifadelerini kullandı.
OSMANLILAR YAPTI MISIR İDARE EDİYOR
Kanal İstanbul'a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, "Neymiş Montrö'ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı'na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor.
NEDEN PARASIZ YAPIYORUZ
Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz." İfadelerini kullandı.
"EKMELETTİN'E KARŞI ÇIKTIĞIMDA 2 YIL SONRA KUTLAMIŞLARDI"
Cevizoğlu, Kanal İstanbul konusunda kendisini eleştirenlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Cevizoğlu "Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor. Ekmelettin'in adaylığına karşı çıktığımda linç etmeye kalkanlar da 2 yıl sonra kutlamışlardı." ifadelerini kullandı.