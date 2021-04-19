Video Haber Hulki Cevizoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm'

Hulki Cevizoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm'

Hulki Cevizoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm'
19.04.2021 | 17:20

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Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında: 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm' ifadelerini kullanarak "Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz." dedi.

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