Hulki Cevizoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm'

Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında: 'Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm' ifadelerini kullanarak "Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz." dedi.