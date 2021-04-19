Milyonluk ilaç vurgunu! SGK’yı dolandırıp ilaçları yurtdışına kaçıracaklardı

İstanbul'da bir ihbar üzerine medikal şirketinin deposuna düzenlenen operasyonda kanser tedavisi ve yeşil reçete ile satıldığı tespit edilen binlerce ilaç ele geçirildi. Fatih ilçesinde faaliyet gösteren medikal ürünleri sattığı tespit edilen depoaya polisler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda inceleme yapan polis ekipleri deponun üst katında kutular halinde binlerce ilaç bulunduğunu belirledi.

11 BİN ADET YEŞİL REÇETELİ İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan inceleme kapsamında 11 bin 351 adet ilaç ele geçirilirken, ilaçların bir kısmının karekodlarının kazındığı, bazılarının çıkarıldığı yada karalandığı bazılarının ise üzerinde bulunan karekodu ile sorgu yapıldığında vatandaşların üzerine rapor düzenlenerek reçetelendiği belirlendi. Toplatılan ilaçlarla birlikte depoda bulunan iki şüpheli gözaltına alınarak ifadesi alınması için karakola götürüldü.

SGK'YI MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATMIŞLAR

Emniyet güçleri tarafından reçetelenen ilaçlar üzerinde yapılan incelemede, ilaçların eczanelerden temin edildiği ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilerek SGK'nın da milyonlarca zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Medikal şirketine ait olduğu öğrenilen iş yerinde yapılan aramada ise 5 bin 843 adet üzerinde barkod numarası ve karekod bulunan etiketler ilaçlara yapıştırılması için hazır halde ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Reem A., ve Nour A., isimli kişilerin medikal şirketinin ortağı olduğu yapılan ev aramalarında da yine medikal cihazlar ve ilaçlar ele geçirildi. 2 şüpheli depoda bulunan ilaçlardan haberlerinin bulunmadığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.