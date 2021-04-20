Son dakika haberi: CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Daha önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tepki çeken Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepki ile karşılaştı. Binlerce mesaj alan Kaftancıoğlu çok ağır eleştiriler aldı. İşte son dakika haberinin detayları:
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve CHP'li milletvekili İlhan Kesici'nin Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü.
Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeği de alet etti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.
İŞTE SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ VERDİĞİ TEPKİLER:
Feyza Özçelik: "Tüm sorularına cevap verilse doymazsın sen, kıyıya vurmuş masum bir bebeği alçak siyasetine alet edecek kadar acizsin."
Fazıl Duygun: "Senin insanlığın işte bu kadar! Kuklası olduğun Batı emperyalizmi ve Suriye'deki iç savaşın kurbanı bir bebeğin üzerinden, parayla ilgili yalan algı çalışması yapacak kadar zavallısın!"
Tepkiler şöyle devam etti...
Mesut Yazıcıoğlu: "Aylan bebeğin ahına havale ediyorum seni"
Orhan Yılmaz: "Vicdan ve merhamet her insana nasip olmaz."
Levent Şimşek: "Siyaset tarihinde kara bir leke olarak kalacaksın."Ömer Köse: "Yalan ve algı oluşturma konusunda çok iyisiniz, hakkınızı teslim etmek gerek."
Muhammed Karaca: "Daha da alçalamazsın artık."
Gülşen Yılmaz: "Cesedi sahile vurmuş ölmüş bir bebeğin üzerinden siyaset yapacak kadar küçülen her türlü davada suçu sabit görülen bu algıcı niye hala dışarıda."
Murat Kartal: "Şu paylaşıma tepki koymayıp aksine beğeni yapanlar sizlerde zerre vicdan yok mudur? Canan kaftancıoğlu gibi bir il başkanına sessiz kalan sağduyulu CHP'li seçmeni hayretle izliyorum."
Uğur Arıkan: "Bir çocuk cesedi üzerinden bile algı yapacak kadar yüzsüz olmuşlar."
Metin Seyhan: "Yalanlarınız batsın Canan"
Oktay Kaya: "Ömrümde böyle alçak siyaset görmedim."
Murat Ayar: "1. görselde yaptığınız çirkinlik mide bulandırıyor. Elinizi Aylan'dan çekin!"
Saffet Sezgin: "Bunlar bebek ölümlerine yabancı değil. Bu militanlar PKK'nın yıllarca katlettiği bebekler için sevindiler. PKK'nın DHKPC'nin goygoyculuğunu yaptılar ve hala yapıyorlar. Yani bu Canan gibi militanları biz çok gördük bu ülkede. zamanı saati geldi mi buda alacak nasibini."