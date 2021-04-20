Son dakika haberi... Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı: Eski savcı Dalkuş hakkında karar çıktı

Son dakika haberi... Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığı davada karar çıktı. Dalkuş karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden görüntülü olarak bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dalkuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İKİ YIL KAÇTIKTAN SONRA YAKALANMIŞTI

Mehmet Murat Dalkuş, Ergenekon davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesinde de ayrıca yargılanıyor. Bu daire, 8 Ekim 2019'da Dalkuş hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarmış, Dalkuş iki yıl kaçtıktan sonra 19 Ekim 2019'da İstanbul, Esenyurt'ta bir sitede yakalanmıştı.

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