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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:12 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:17

Başkan Erdoğan: 3 ay demiştik, daha kısa sürede bitirdik

Başkan Erdoğan: 3 ay demiştik, daha kısa sürede bitirdik

Başkan , - Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor. 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un kalkınmasına her türlü desteği verdik

Kısa sürede başlattığımız proje, Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştir. Konutlarımızı ağustos ayında tamamlayıp sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştir.

Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir.
Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.

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Başkan Erdoğan: 3 ay demiştik, daha kısa sürede bitirdik
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