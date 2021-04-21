



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu: Sesinizi duymak moral veriyor | Video



"EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜKLE ONLARI YENMEM ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU"

Öte yandan Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucunda bağları kopan milli güreşçi 1,5 yıldır hiçbir müsabakaya girmediğine vurgu yaparak, "Bu benim için çok büyük bir handikaptı ama hamdolsun bu Avrupa şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları'nın provası niteliğindeydi. Çok güzel müsabakalar yapmak nasip oldu. 1,5 yıldır kendimi şartladım. Hedefim tabii ki ikinci kez olimpiyat şampiyonluğuydu ama burası da benim için çok büyük motivasyon olacaktı. Özellikle sıkletimin Avrupa'daki en iyi 4 rakibiyle güreşmem onları yenmem benim için çok büyük moral oldu ve ezici bir üstünlükle onları yenmem de çok büyük moral oldu" diye konuştu.