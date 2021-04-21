Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu: Sesinizi duymak moral veriyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül’ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi.