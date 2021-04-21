Maide anne kızını PKK'dan kurtarmak için Merkel'e seslendi

25 yıldır Almanya'da yaşayan anne Maide Türemiş, iki çocuğunu tek başına büyüttü ve okuttu. Çocuklarını kendisi gibi gurbette işçi olmaması için okutan anne Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, eğitim hayatında oldukça başarılıydı. Nilüfer, Almanya'da yüksek lisede son sınıfta okuyordu.
Hukuk fakültesini bitirip hâkim olmayı hedefleyen genç kızın hayallerini terör örgütü PKK yıktı. Terör örgütü tarafından kandırılan Nilüfer, 'okula gidiyorum' diye evden çıktı ve bir daha dönmedi. Kızını örgütün elinden kurtarmak için çabalayan anne, Almanya'dan destek görmeyince sonuç alamadı.
Bunun üzerin iki çocuk annesi Maide Türemiş, önce PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, ardından kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde eylemler yaptı. Almanya'da PKK'ya karşı tek başına mücadele başlatan anne son olarak sesini duyurmak için Başbakan Angela Merkel'in Başbakanlık Ofisi önünde eyleme başladı. Başbakanlık önünde eylemi 1'inci yılına giren Maide Türemiş, SABAH'a konuştu.
"PKK, KIZIMIN HAYALLERİNİ TOPRAĞA GÖMDÜ"
Hikâyesini ve yaşadıklarını anlatan Maide Türemiş, şöyle dedi:
"Kızımın hayali hukuk fakültesini kazanıp hâkim olmaktı. Ancak kızımın okulunun bitmesine az bir zaman kala PKK yavrumu benim elimden aldı. Canım kızımın hayallerini toprağa gömdü. Kızım şu an PKK'nın elinde rehin tutuluyor. Onların fikrini taşıdığına inanmıyorum, baskı altında tutuluyor. Almanya'da genç birinin okuyup topluma yararlı biri olması çok önemseniyor.
Ancak, Almanya hükümeti ben 1 yıldır genç kızım için mücadele etmeme rağmen destek olmuyorlar. Bu kadar duyarsız olmalarına yüreği yanan bir anne olarak dayanamıyorum. Ben de bu nedenle Almanya Başbakanı sayın Merkel'e sesimi duyurmak için eylemimi başbakanlık ofisinin önünde sürdürüyorum.
Eylemimi Başbakan Merkel'e duyurmaya çalışacağım. Merkel bir kadın, ancak anne olmadığı için belki beni anlamıyor olabilir. Umarım bir annenin sesini duyar ve bana yardım eder. Ben burada tek başıma mücadele ediyorum.
Ben burada eylemimi sonuna kadar sürdüreceğim, kızımı asla onlara bırakmayacağım. Diyarbakır, Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş annelerinin yanında bedenen olmasam da kalbim onlarla birliktedir."