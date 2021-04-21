Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtti

İşte Altay'ın pişkinlikte zirve yaparak yaptığı o skandal açıklama;

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

MAĞDURUM ALGISI YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Başkan Erdoğan'ı önce tehdit eden sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını söyledi. Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu iddia ederek 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.

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