Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtti
Giriş Tarihi: 21.4.2021 21:09 Son Güncelleme: 21.4.2021 21:24

Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! 'li 'ın pişkinliği pes dedirtti

Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtti

Katıldığı bir televizyon programında "Sonu Adnan Menderes'e benzemesin" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça tehdit eden İstanbul Milletvekili , gelen tepkiler üzerine çark etti. Yaptığı yazılı açıklamada, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var." diyen Engin Altay, kendisine tepki gösterenlere de "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş." diyerek hakaret etti. Engin Altay'ın, 'ı tehdit ettikten sonra 'mağdurum' algısı yaratması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin ALtay, katıldığı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

"SONU ADNAN MENDERES'E BENZEMESİN" TEHDİDİ

Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu Menderes'e benzemesin" tehdidinde bulundu.

Altay konuşmasında, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin | Video

TEPKİLERİ GÖRÜNCE ÇARK ETTİ

Gelen tepkilerin üzerine geri vites yapan CHP'li Engin Altay, "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.

"BEN GEREĞİNİ YAPARIM"

Altay, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok" dedi.

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ

Konuşmasını sürdüren Engin Altay, Başkan Erdoğan'a ettiği tehditi eleştirenleri hedef aldı. "Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş" diyen Altay, "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" şeklinde konuştu.

İşte Altay'ın pişkinlikte zirve yaparak yaptığı o skandal açıklama;

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

MAĞDURUM ALGISI YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Başkan Erdoğan'ı önce tehdit eden sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını söyledi. Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu iddia ederek 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.

CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin

ARKADAŞINA GÖNDER
Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA