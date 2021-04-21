Önce tehdit etti sonra 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı! CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtti

CHP Grup Başkanvekili Engin ALtay, katıldığı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
"SONU ADNAN MENDERES'E BENZEMESİN" TEHDİDİ
Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu Menderes'e benzemesin" tehdidinde bulundu.
Altay konuşmasında, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin." ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin | Video
TEPKİLERİ GÖRÜNCE ÇARK ETTİ
Gelen tepkilerin üzerine geri vites yapan CHP'li Engin Altay, "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.
"BEN GEREĞİNİ YAPARIM"
Altay, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok" dedi.
PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ
Konuşmasını sürdüren Engin Altay, Başkan Erdoğan'a ettiği tehditi eleştirenleri hedef aldı. "Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş" diyen Altay, "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" şeklinde konuştu.
İşte Altay'ın pişkinlikte zirve yaparak yaptığı o skandal açıklama;
"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."
MAĞDURUM ALGISI YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Başkan Erdoğan'ı önce tehdit eden sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını söyledi. Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu iddia ederek 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı.
Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin