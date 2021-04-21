CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Engin Altay, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etti.