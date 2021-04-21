Şantaj davasında ikinci raunt! “Şantaj yaptı şahidim”

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Ümit Arıkan, 'Neşe Sapmaz, yeni programı için sponsor aradığını söylemişti. Bana, "Beşiktaş Belediye'sinde bitirmek istediğiniz bir iş olursa Murat Hazinedar çok iyi dostumdur beni geri çevirmez" dedi. İlerleyen zamanda beni Murat Hazinedar arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bana "Neşe Sapmaz'a mesaj atmışsın. O seni şikayet etmiş vazgeçmek için konunun duyulmaması için para istiyor. Bu konu özürle kapanacak bir konu değil. Senden bunun karşılığında bir daire istiyor, dua et de Etiler'de değil Gayrettepe'de bir daire istesin" dedi. Ardından Hazinedar ile maçta karşılaştık. Bu defa da Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için 1 milyon TL istediğini söyledi. Çok değer verdiğim MEF okullarının isminin yıpratılacağını düşündüm' demişti.
YARGILAMA BAŞLADI
Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak Murat Hazinedar ve Neşe Sapmaz hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen İBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen para ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlatıldı. Yine Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikâyetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' şeklindeki mesajı ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının ve telefon konuşmalarının ise şantaja yardım olduğu son dakika olarak anlatılmış ve Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iş insanı Arıkan'a şantaj yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis ve beşer bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
TANIKLAR DİNLENDİ
Dava, dün Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez görüldü. Sunucu Neşe Sapmaz avukatıyla birlikte duruşmasının ilk celsesine adliyeye gelerek hakim karşısına çıkmıştı. Sapmaz savunmasında, 'Suç uydurulmuş bana iftira atılmıştır. Daha önceden taciz davası açmıştım. Müşteki taciz ve hakarette bulunduğundan yargılama yapılırken Murat Hazinedar, Yaşar İlvul hakkımda dedikodu ve baskıda bulundular. Ben asla para talebinde bulunmadım. Yaşar İlvul beni Ümit Arıkan ile iş amaçlı tanıştırdı, bana program yapacağını söyleyince kartımı verdim. İki gün sonra cinsel içerikli mesajlar yolladı. Dava açtım sonrasında Yaşar İlvul'dan 15 bin lira gibi bir ora aldım. Taciz davamdan korktuğum için avukatıma vazgeçtiğimi söyledim. Sonrasında Savcılıktan aradım adliyeye gelmem gerektiği söylendi. Savcılığa vazgeçmek istemediğimi,korktuğum için avukatıma vazgeçmek istiyorum dediğimi söyledim. Para karşılığında davadan vazgeçilmem teklif edildi bu teklifi reddettim. Ben asla Murat Hazinedar aracılığıyla para talebinde bulunmadım. Yaşar ile dost olduğumuz için ondan para aldım ama bu şantaj değildir.' diyerek üzerine atılı suçlamaları reddettmişti.
İŞ İNSANI DA İFADE VERDİ
Dün Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya ünlü yapımcı Yaşar İrvül gelerek tanıklık etti. İrvül, "Ben Neşe ile Ümit'i tanıştırmıştım. Daha sonra arkadaş oldular bir müddet sonra bana bir mesaj geldi. 'Arkadaşını şikayet ettim' yazıyordu. Sonra taraflar arasında yargılama süreci başladı. Ümit, yanlış anlaşıldığını, özür dilemek istediğini söylediğinde ise konuya Murat Hazinedar dahil olmuştu. Şantaja böylece tanıklık etti" diye konuştu Murat Hazinedar ise sanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Ben asla kimseden bir milyon lişra istemedim. Maçta karşılaştık. Neşe ile yaptığım görüşmenin akıbeti hakkında konuştuk. Ümit'e, 'Neşe bu işi bir milyon liraya bitirmez. Çok ısrarcı' dediğini söyledim" diye konuştu.
ERTELENDİ
Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın mağduru olan Ümit Arıkan'ın da beyanı alındı. Arıkan, "Murat'ın söylediği gibi onunla maçta karşılaştık. Sen tanınmış bir iş insanısın. Bu konu basına düşerse adın lekelenir. Aile huzurun buzulur. O kıza istediği parayı vereceksin. Bir milyon' diyip yanımdan ayrıldı. Paranın cinsini belli etmedi. Yaşar'da şantaja tanıklık etti" diye yaşadığı mağduriyeti anlattı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.