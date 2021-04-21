Sağlık Bakanlığı verileri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı son dakika açıklamasına göre Türkiye'de dün 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.
SON DAKİKA TESTTE 40-50 MİLYON BANDINDAYIZ
Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.
ÖĞRETMENLER İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Diğer yandan MEB'den edinilen son dakika haberine göre 425 bin öğretmenin aşı sürecinin başladığını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstedikleri zaman randevu alıp gidip aşı olabilirler. İlk önce ilkokullardan ve köy okullarından başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığı'yla paylaştık. Burada önemli olan aşı tedarik süreci. Sağlık Bakanlığı gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar" dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ İFADELER
Bakan Ziya Selçuk, ek atama bekleyenler öğretmenler konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Tabii ki olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz."
Yüz yüze eğitim ve sınavlarda erteleme olup olmayacağı konusunda ise Bakan Selçuk şunları söyledi: "Lise sınavları 3 Mayıs'a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak.
Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. Biz elbette yüz yüze eğitimi öncelikli olarak istiyoruz. Biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup da 8 saat teorik ders almasının doğru olmadığını düşünüyoruz bir taraftan."
DSÖ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, dünya genelinde 25-59 yaş arası insanlar arasında koronavirüs vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu.
KKTC'YE 40 BİN AŞI
KKTC: Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na indi ve aşılar Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
DÜNYADAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Rusya: 8 bin 589 vaka.
Almanya: Der Spiegel dergisi "Almanlar Sputnik V aşısı için Rusya'ya gidiyor" iddiasında bulundu.
Hindistan: Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da sağlık sistemi çöktü. Krematoryumlarda yakacak gazlar bile tükenmek üzere. Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini aştı.
ABD: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "Seyahat etmeyin" uyarısı.
Fransa: 449 can kaybı daha.
İngiltere: Kovid-19'un çift mutantı 104 kişide görüldü.
İsrail: Pfizer'la 2022 yılı için aşı anlaşması yapıldı.
Latin Amerika: Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1347, Meksika'da 127, Arjantin'de 248, Kolombiya'da 420, Peru'da 307, Şili'de 100, Paraguay'da 71 ve Uruguay'da 63 kişi yaşamını yitirdi.
Ve Türkiye...
TAM KAPANMA GÜNDEMİNDE BAŞHEKİMLERDEN ÖNEMLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgınının 3'üncü dalgasının pik yaptığı bugünlerde fedakârca mücadeleyi sürdüren başhekimler, umut verdi:
"VİRÜSÜN HÜCRESİNE GİRDİK"
PROF. DR. NURETTİN YİYİT: Bu savaşta en büyük silahımız tecrübe ve aşı. Virüsün hücresine girdik. Haftaya vakalar azalır
"HAFTAYA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK"
PROF. DR. ÖZGÜR YİĞİT: Salgında 3'üncü dalganın pik dönemindeyiz ama artık virüse karşı tecrübemiz var. Haftaya düşüş başlayacak
PROF. DR. GÖKHAN TOLGA ADAŞ: Bir yoğunluk var ama sağlık altyapımız da üstyapımız da çok kuvvetli ve düşman virüsü çok iyi tanıyoruz. Bu hafta platoyu yakalarız
Korona virüsü salgınında mutant kovid-19 nedeniyle yaşanan 3. dalgada sağlık çalışanları cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin önde gelen başhekimleri salgınla mücadeleye dair umutlu mesajlar verdi.
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:
Bu savaşta silahımız tecrübe ve aşı. 3. dalgada en büyük avantajımız kesintisiz aşılamayla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızın durumunun kontrol altında olması. Yaş ortalamasının da azalması sevindirici. Eskiye göre bu dalgada yoğun bakım hasta sayısı da düştü. Örneğin serviste tedavi gören 800 hastadan 5'i belki yoğun bakıma giriyor. Çok daha fazla tecrübeliyiz.
Virüsün hücresine girdik. 3. dalgada rakamlar daha fazla ama hastane yatışları yoğun bakım oranı düşük. Bunun nedeni az da olsa toplumsal bağışıklığımızın oluşması ve aşılama. Bu hafta 3. dalgada platoyu yakalayacağımızı düşünüyorum. Hasta sayısı düşünce, ardından yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayı da düşmeye başlayacak. Aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Bu 3. dalganın son dalga olacağını düşünüyorum.
3. DALGANIN PİK DÖNEMİNDEYİZ
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit:
3. dalganın pik dönemindeyiz. Dalganın en üst noktasındayız. Sonrasında vakalar azalmaya başlayacak ve iniş başlayacak. Virüs karşısında çok daha tecrübeliyiz. Erken müdahale edebiliyoruz. Daha önceki dalgalarda yoğun bakım hastaları fazlayken 3. dalgada normal serviste yatanlar çoğunlukta.
Sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma oranı da bu dönem düştü. Aşı sırası gelen vatandaşlar, lütfen sizleri aşıya bekliyoruz.
DÜŞMAN VİRÜSÜ TANIYORUZ
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:
3. dalga kontrollü ilerliyor. Bir yoğunluk var ama hâlâ yoğun bakımlarımızda yerimiz var. Altyapımız, üstyapımız kuvvetlendirildi. Diğer hastalıkları olanlara da hâlâ hizmet veriyoruz. Cepheyi, düşman virüsü tanıyoruz. Bu hafta platoyu yakalayacağız. Önümüzdeki hafta düşüş eğilimine girilir.
'TEDBİRLERLE BİRLİKTE VAKA SAYILARI AZALACAK' SAĞLIK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı. Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı.