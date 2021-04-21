Yine CHP belediyesi yine çöplük kabusu! Bilecik'te vatandaş isyan etti





Derin sondaj yapıp borular vasıtasıyla gazın tahliye edilmesi gerekiyor. Burada yaşananlar kabul edilir bir durum değil. Bir de çevre mevzuatı var. İnşaat yıkıntıları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı lisanslı sahalara dökülebilir. Belediyenin kesinlikle moloz dökmesine izin yok" dedi.