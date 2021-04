Ardahan'da aşıya en büyük destek köy muhtarlarından!

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadelede alınacak tedbirler ve aşı çalışmaları ile ilgili görüşü belirten Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Kazcı, bu kapsamda en büyük destekçilerinin valilik, STK'lar ve köy muhtarları olduğunu söyledi.



Başhekim Ömer Kazcı, Ardahan'da nüfusa oranla Covid-19 vaka sayısı fazla olsa da yatan hasta sayısının düşük olduğunu söyleyerek, "Günlük 32-33 vaka çıkıyorsa neredeyse yüzde 90'dan fazlası İngiliz mutasyonu. Bizim gözlemlerimize göre İngiliz mutasyonu diğer türlere göre hastalığı daha hafif geçirmeyi sağlıyor. 3 servisimizi pandemi servisi yaptık. Kendi PCR cihazımız var ve şöyle bir avantajımız var, vaka sayısı fazla çıksa da yatan hasta oranımız az.

Şu an için hastanemizde, yoğun bakımda 6 hastamız yatıyor ama onlardan sadece 1 tanesi entübe. Serviste yatan 20'ye yakın pozitif hastamız var ama kendi il merkezimizde ve köylerde günlük 50 vaka oluyor. Vaka sayılarında bir artış var, kısıtlamalar olmalı ama hastalığı ağır geçirmiyoruz artık. Yine de bunlar tamamen kişisel sağlık faktörleri, vücut bağışıklık sisteminize göre değişir" ifadelerini kullandı.



"SABAH 08.00'DEN AKŞAM 23.00'E KADAR AŞI HİZMETİ VERİYORUZ"



Kazcı, yaklaşık 10 tane aşı odasıyla sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar aşı hizmeti verdiklerini belirtti ve "Aşılamaya biz de tüm ülkemiz gibi Valimiz Hüseyin Öner'in katılımıyla Ocak ayında başladık. 65 yaş üstünün çoğunluğunu evde aşıladık. Verilerimize baktığımızda bu zamana kadar aşı çalışmaları gayet başarılı bir şekilde yürütüldü. Son iki haftadır BioNTech aşısını da uygulamaya başladık. İlk turunu yaptık, bakanlığımız 450 tane daha gönderdi. Günlük 90-180 arası aşı yapıyoruz. Genel anlamda aşılarla ilgili belirli bir yan etki gözlemlemedik. Alerji veya küçük kaşıntılar dışında belirgin patolojik ya da hayati risk taşıyan bir durum yok. Aşı çalışmaları şu an için iyi gidiyor" dedi.



"MUHTARLARLA BERABER KÖY KÖY İKNA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"



Ardahan vatandaşının genel anlamda aşıya sıcak baktığını belirten Kazcı, "Biz zaten gidip çoğunluğuna aşılarını evde vurduğumuz için sıkıntı olmuyor. Tabi ki her bölgede olduğu gibi burada da aşıya sıcak bakmayanlar var. Ama biz konuştuğumuzda ikna oluyorlar. Zaten geçtiğimiz günlerde Ardahan Valiliğimizle İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yaptık. Orada aldığımız kararlarla birlikte muhtarlarımızla beraber köy köy herkesi ikna çalışmalarına başlayacağız. Çünkü o aşıların da belli bir ömrü var. Bir şekilde bunların yapılması lazım" şeklinde konuştu.