Ardahan Valisi'nden aşı uyarısı

Ardahan'da normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Vali Hüseyin Öner ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnaf ve vatandaşları denetleyen Vali Ören ve beraberindekiler vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara tek tek aşı olup olmadığını soran Vali Öner, aşının önemini anlatarak sırası gelen herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

Vali Hüseyin Öner kent merkezinde yeni normalleşme adımlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için beraberinde yardımcısı Cem Gümrükçü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri denetime çıktı. Vali Öner, son günlerde vaka sayılarında tekrar artış yaşandığını belirterek, kurallara uyulması ve aşı yaptırılması çağrısında bulundu. Sokakta gezen, kıraathanelerde oturan, araçlarda bulunan vatandaşları tek tek uyaran Öner kentte yaşanan vaka sayınındaki artış nedeniyle herkesi uyardı. Temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında koronavirüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Vali Öner, "Maalesef uzun bir sürenin ardından hastalık çok ciddi bir artış seyrine girdi. Vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini hatırlatıyoruz. Aynı zamanda aşı olmanında hem hastalığı önlemede hemde toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olacarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın gençlerimizin okula gitmesini sağlayacağız. Ardahan'da aşılamada yüzde 70 seviyesine ulaştık. İnşallah en yakın zamanda mavi il statüsüne geçeceğiz" diye konuştu.