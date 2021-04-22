Son dakika: 104 amiralin darbe çağrışımlı bildirisinde ikinci dalga! İfade için Ankara'ya geldiler

MENGİ "MONTRÖ BAHANE MESAJI ATMIŞTI"

Darbe imalı bildiri soruşturmasıyla ilgili ilk dalgada gözaltına alınan Mengi'nin telefonunda ele geçirilen yazışmalarda emekli Tümamiral Önel'e 2 Nisan'da "Grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle deniz kuvvetleri komutanlığı olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık" dediği mesajları ortaya çıkmıştı. Tümairal Önel'in de aralarında bulunduğu emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan müracaat etmeleri gereken tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.