Son dakika: 104 amiralin darbe çağrışımlı bildirisinde ikinci dalga! İfade için Ankara'ya geldiler

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen "Montrö Bildirisi" soruşturmasında geçen Cuma başlatılan ikinci dalga operasyonda, ilk dalgada gözaltına alınan Ergun Mengi'nin de aralarında bulunduğu 14 emekli amiralle birlikte bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları tespit edilen emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Işık Biren (88), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Montrö bildirisinin imza listesinde ilk sırada bulunan Ergun Mengi'nin "komutanım Montrö'yü araç olarak kullandık" mesajını gönderdiği emekli tümamiral Ali Yüksel Önel ile diğer emekli amirallerin evinde polis eş zamanlı arama yaparak dijital materyallere el konulmuştu.
BİR HAFTA SÜRE TANINMIŞTI
Başsavcılığın aldığı arama el koyma kararında ifadeye çağrılan 6 emekli amiral isimlerinin operasyonun ilk dalgasında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda belirlendiği kaydedilmişti. Emekli amiraller yaşları ve Kovid-19 salgınının Türkiye'de pandemi olarak kabul edilmiş olması değerlendirilerek gözaltına alınmayarak, 22 Nisan'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine müracaat etmeleri konusunda kendilerine tebligat yapılmıştı.
MENGİ "MONTRÖ BAHANE MESAJI ATMIŞTI"
Darbe imalı bildiri soruşturmasıyla ilgili ilk dalgada gözaltına alınan Mengi'nin telefonunda ele geçirilen yazışmalarda emekli Tümamiral Önel'e 2 Nisan'da "Grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle deniz kuvvetleri komutanlığı olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık" dediği mesajları ortaya çıkmıştı. Tümairal Önel'in de aralarında bulunduğu emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan müracaat etmeleri gereken tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.
İFADE ÖNCESİ AMELİYAT
İfadeye çağrılan emekli amirallerden Işık Biren'in (88) ise geçtiğimiz gün ameliyat olduğu öğrenildi. Biren'in kızı tarafından önceki gün ameliyat olan babasının hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
14 EMEKLİ AMİRALE E-KELEPÇE TAKILMIŞTI
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanmasına karar verilen Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ikamet adreslerinin bulunduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından elektronik kelepçe takılmıştı.