Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama!

7 FARKLI AŞI PLATFORMU...

Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.