Video Türkiye SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar!
22.04.2021 | 17:12

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Son Dakika Haberleri... Yeni kısıtlamalar olacak mı? Tam kapanma kararı alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

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