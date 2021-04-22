Son dakika: HDP’li Çelik’in tecavüz davasında yeni gelişme! Beraat kararına başsavcılık itiraz etti

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Mahkeme, kararla birlikte Tuma Çelik'in yurtdışına çıkış yasağını da kaldırılmıştı. Mağdur D.K.'nın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) dilekçe vererek karara itiraz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe göndererek, Çelik'in yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına itiraz etti. Dilekçede, "Kuvvetli suç şüphesinin gösteren somut delillerin bulunması, sanık ve ailesinin yurt dışında sabit ikametgah sahibi olmaları, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve bu suç için ön görülen cezanın miktarı dikkate alındığında sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşılmakla, yurtdışına çıkmama adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi gerekirken, kaldırılması usul ve yasaya aykırı olduğundan itirazın karara bağlanması için ilgili ağır ceza mahkemesine karar gönderilmesine" denildi.