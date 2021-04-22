Son dakika: HDP’li Çelik’in tecavüz davasında yeni gelişme! Beraat kararına başsavcılık itiraz etti

Son dakika... Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT
Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını isterken, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Mahkeme, kararla birlikte Tuma Çelik'in yurtdışına çıkış yasağını da kaldırılmıştı. Mağdur D.K.'nın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) dilekçe vererek karara itiraz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe göndererek, Çelik'in yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına itiraz etti. Dilekçede, "Kuvvetli suç şüphesinin gösteren somut delillerin bulunması, sanık ve ailesinin yurt dışında sabit ikametgah sahibi olmaları, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve bu suç için ön görülen cezanın miktarı dikkate alındığında sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşılmakla, yurtdışına çıkmama adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi gerekirken, kaldırılması usul ve yasaya aykırı olduğundan itirazın karara bağlanması için ilgili ağır ceza mahkemesine karar gönderilmesine" denildi.