Provokatörler yine sahnede

Kâbe'ye hakaret eden LGBT'li öğrenciler tekrar ortaya çıktı. Kâbe'nin tahrip edilmiş görselini paylaşan aynı grup, bu defa "Yargılanan Sanat" başlığıyla provokatif canlı yayın duyurusu yaptıBoğaziçi Üniversitesi'nde Kâbe fotoğrafına LGBT figürleri yerleştirip yere sererek kutsal değerlere hakaret eden provokatörler yeni bir skandala daha imza atıyor. Eylemciler tahrip edilmiş Kâbe görselini sosyal medyadan tekrar paylaştı. Paylaşılan görselde ise "Yargılanan Sanat" başlığıyla yapılacak provokatif canlı yayının duyurusu yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları ise dini değerlere hakaret edilen etkinliğe yoğun tepki göstererek yapılacak olan canlı yayını şikâyet etti. Yapılan şikâyetler üzerine eylemciler, 'Boğaziçi Direnişi' isimli sosyal medya hesabını yoruma kapattı. LGBT üyesi öğrenciler 23 Nisan tarihinde 'Boğaziçi Direnişi' kanalından canlı yayına geçecek. Sosyal medya kullanıcıları bu etkinliğe tepki göstermek için "#KabeOnurumuzdur" etiketiyle paylaşım yaptı.