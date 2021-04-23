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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberleri - Thodex'ten sonra bir vurgun daha mı? Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Giriş Tarihi: 23.4.2021 21:00 Son Güncelleme: 23.4.2021 21:00

Son Dakika Haberleri - 'ten sonra bir vurgun daha mı? , faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Son Dakika Haberleri - Thodex'ten sonra bir vurgun daha mı? Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Yüzbinlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan ve 2 milyar dolar parayı zimmetine geçirdiği belirtilen kurucusu Fatih Faruk Özeri'n ardından kripto borasında, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı., faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları.

Son dönemde kullanıcılardan para çekme ile ilgili çok sayıda şikayet gelen kripto para borsası Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Borsanın internet sitesi olan vebitcoin.com'a girildiğinde kullanıcıları şu açıklama karşılıyor:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

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Son Dakika Haberleri - Thodex'ten sonra bir vurgun daha mı? Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı
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