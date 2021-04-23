Son Dakika Haberleri - Thodex'ten sonra bir vurgun daha mı? Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı | Video

Yüzbinlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan ve 2 milyar dolar parayı zimmetine geçirdiği belirtilen Thodex kurucusu Fatih Faruk Özeri'n ardından kripto borasında, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...