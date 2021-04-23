Thodex'te son dakika gelişmesi: THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti...

Son dakika haberi... THODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" dedi.
2 MİLYON DOGECOİN DAĞITACAĞIM DEDİ
Thodex, Koineks Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kuruldu. Kripto para borsası, yatırımcıları çekmek için geçmişte dolandırıcıların kullandığı yöntemleri kullandı. Aralık 2020'de ünlü mankenlerle reklam kampanyası başlattı. Hatta şubatta kendi platformuna üye toplamak için bir kişiye Porsche Panamera GTS hediye ettiği bir çekiliş yaptı. Şirket geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını öne sürerek, yatırımcı sayısını artırmaya çalıştı.
ÇOK SAYIDA ŞİKAYET YAĞDI
Aslında şubattan bu yana şirketle ilgili 'şikayet.var' adlı bazı sitelerde çeşitli iddialar gündeme geldi. Kripto borsasında işlem yapanlar, varlık alımları için para gönderildiğinde işlem yapıldığını ancak kripto varlıkları satmak istediklerinde kendilerinin günlerce bekletildiğini, paralarını alamadıklarını iddia etmeye başladı. Son bir haftadır da bazı yatırımcılar, banka hesaplarında para çekme hususunda aksaklık yaşandığını belirterek, şirketin Nida Kule'deki ofisine dahi gitti. Ancak hiçbir yetkiliye ulaşılamadı.
NASIL PATLAK VERDİ?
Yaşanan sürecin masum olmadığı 19 Nisan Pazartesi günü ortaya çıktı. Thodex'in internet sitesinden 19 Nisan'da "Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz... Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusu yapıldı. Borsa uzun süre açılmadı. 21 Nisan'da ise yatırımcı ile ortaklık yapılacağı, sürecin 4-5 gün süreceği iddia edildi. Ancak bunların hepsinin organize kaçışın bahaneleri olduğu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkışıyla ortaya çıktı.
ŞİRKET ADRESİ DARICA'DA APARTMAN DAİRESİ!
Ticaret sicil kayıtları ise aslında birçok şeyi özetliyor. 2017'de 4 bin TL sermayeyle şirketi kuran Özer, adres olarak Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. Koineks Teknoloji daha sonra Şişli'de faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Aynı yıl, Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor. Thodex'te özellikle 18-36 yaş arasında X ve Y kuşağı yatırımcılar olduğu belirtiliyor.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Dün sabah saatlerinde mağdurların suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirkette inceleme yaptı.
MASAK HESAPLARA EL KOYDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da birkaç gün önce Thodex borsasına ait banka hesaplarını dondurdu. Ancak Fatih Özer'in borsadaki hesapları birkaç saniye içinde dijital cüzdanına geçirmiş olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de bu konuda herhangi bir denetim mekanizması bulunmuyor.
'TOY BİR ÇOCUĞUN KURBANI OLDUK'
Thodex mağdurları da hem şirketin merkez ofisinin bulunduğu Kadıköy'deki plazanın önüne geliyor hem de savcılıklara koşuyor. Mağdurlardan 38 milyon TL kaybettiğini söyleyen de, 400 bin TL zararda olduğunu belirten de var. Thodex'te 165 bin lirasını kaybettiğini belirten Haluk Metin, "Toy bir çocuğun kurbanı olduk. Kimin olduğunu bilmeden para yatırdık. Çocuğu görmeden biz bu işe girdik. Elimizdekiyle yetinmeyi bilmiyoruz. Kazandık, daha fazla kazanmak istedik. Bu Faruk bizi mağdur etti. Bütün milletin anasını ağlattı" diye konuştu.
"KARDEŞiM BiZi DE VURUP GiTTi"
Hürriyet'in haberine göre; Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.