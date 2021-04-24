SON DAKİKA! Devlet Arşivleri Başkanı Ünal'dan önemli açıklama: "14 yılda Ermenistan'dan 5 araştırmacı geldi"



1981 YILINDA BAŞLATILDI

Osmanlı Arşivi'nde, Ermeni Meselesi ile ilgili ilk çalışma 1981 senesinde başlatıldığını belirten Ünal, "Bu kurulun amacı Osmanlı Arşivi'nde bulunan Ermenilerle ilgili belgeleri belli bir düzen ve sistem içerisinde bir araya getirerek yayınlamaktı. Bu çalışmalarda kullanılan belgeler o günün şartlarında tasnifi tamamlanmış ve devam eden fonlar taranarak tespit edilmiş, daha sonra bu belgeler kronolojik sıraya konulmuş, giriş, belge özetleri, görüntüleri ve indeks eklenerek Osmanlı Belgelerinde Ermeniler adıyla katalog kitap şeklinde basılmıştır. Hazırlanan katalogdan ilk 17 cildinin mikrofilmleri NATO üyesi ülkelerin Milli Kütüphanelerine gönderilmiştir. Söz konusu çalışma 3.000 civarında belgeyi ihtiva etmektedir" dedi.



2002 yılından itibaren Ermeni Meselesiyle ilgili yeni bir proje geliştirildiğini ve Ermeni Meselesi'ne ait belgelerin çevirilerinin yapılıp internet üzerinde yayımlanmasına karar verildiğini belirten Ünal, "İlk defa 2002 yılı Haziran ayında başlanan bu proje çerçevesinde 4 bin 643 belgeye çeviri yazıları ile birlikte internet üzerinden ulaşılmaktadır. Bugün itibariyle Osmanlı Arşivi veri tabanında "Ermeni" kelimesi kullanılarak yapılan bir arama sonucunda yüzbinlerce belgeye ulaşılmaktadır" diye konuştu.