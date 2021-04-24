Son dakika: FETÖ’ye kurmay darbesi! Adil Öksüz’ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti

Öksüz, "Gözaltında kaldığım 8 gün boyunca hayatımı düşündüm, aklıma ne geldiyse en ince ayrıntıya kadar anlattım. Nezarethanede 6 kişi kaldık. Onlara da 'Gerçekleri söyleyin, saklamayın' dedim. İsimlerini verdiğim subayların tamamı kurmay. Ben kurmaylık sınavına 3 defa girdim. O da bir hafta izin veriyorlardı öylesine gittim, girdim. Geri kalan yükselme sınavlarının hiçbirine girmedim. Tek hedefim 2011'de istifa etmekti. Yani aksi evlat gibiydim. 2014'te, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa ettim. Kafamda bitirmiştim yani her şeyi. Yeni bir hayat kurmak istedim ama yine peşimi bırakmadılar. Evime geldiler" diye konuştu.