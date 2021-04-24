Son Dakika Haberi: 51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak...

Vatandaşlar aynı anda 30 büyükşehirde olduğu gibi vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanacak. Düzenleme ile özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Bu kapsamda özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacak.