Son dakika: Kripto para borsasında yaprak dökümü sürüyor! Sistemkoin'e de erişim sağlanamıyor

Son dakika haberleri: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolar ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmasının ardından kripto para borsasında başlayan skandalların ardı arkası kesilmiyor.
VEBİTCOİN VE GOLDEXCO.İN'E DE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Kripto para borsası Thodex'te yaşanan büyük skandalın ardından Vebitcoin ve GoldexCo.in de faaliyetlerine ara verdi. Vebitcoin'in sitesinde yer alan mesajda, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadeleri yer aldı.
GoldexCo.in'den yapılan açıklamada ise "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır." denildi.
SİSTEMKOİN'E DE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Kripto para borsasında yaşanan krizler kullanıcıları tedirgin ederken, bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin'e de erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.
Sistemkoin'un internet sitesine girenler, "Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.SON DAKİKA: Vebitcoin’de skandal! CEO İlker Baş yasadışı bahis çetesinin liderlerinden biri çıktı SON DAKİKA: Thodex ile Vebitcoin'den sonra GoldexCo.in'e de erişilemiyor! Kripto para borsasında şok sürüyor...