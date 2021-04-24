SON DAKİKA: Vebitcoin’de skandal! CEO İlker Baş yasadışı bahis çetesinin liderlerinden biri çıktı

Son dakika haberine göre, faaliyetlerini durduran kripto para şirketi Vebitcoin'de bir skandal daha yaşandı. Gözaltına alınan Vebitcoin'in Ceo'su İlker Baş'ın, daha önce yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. İlker Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanıyor.
Muğla merkezli kripto para şirketi Vebitcoin'nin kurcusu İlker Baş'ın, yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. 9 Kasım 2018'de, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu.
İlker Baş'ın ise bu şebekenin 4 liderinde biri olduğu ortaya çıktı. Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanıyor.
YASA DIŞI BAHİSTEN YARGILANIRKEN NASIL COİN PİYASASINA GİRDİ
İlker Baş'ın yasa dışı bahis çetesinde faaliyet gösterip, sanık olarak yargılanmasına devam edildiği halde kripto para borsasında nasıl yer aldığı merak konusu.Son dakika: Önce Thodex sonra Vebitcoin! 4 kişi gözaltında Son dakika: Kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş ile ilgili flaş gelişme! Muğla'da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı THODEX ve Vebitcoin’in ardından bir şok daha! Kripto para için alım satım durdu