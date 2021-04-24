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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş ile ilgili flaş gelişme! Muğla'da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.4.2021 10:04 Son Güncelleme: 24.4.2021 11:01

Son dakika: Kripto para borsası 'in kurucusu ile ilgili flaş gelişme! 'da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş ile ilgili flaş gelişme! Muğla'da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kripto para borsasında yaşanan skandaldan sonra yeni bir gelişme yaşandı. faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Vebitcoin’in Menteşe’de Ağustos 2017’de kurulduğu öğrenildi. Kurucusu ’ın ise Muğla’da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı. MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı. Banka hesaplarına da bloke koydu.

Son dakika haberleri: Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu. Sitedeki açıklama şöyle:

ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

İDDİA BAYİSİ İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla merkezli, Vebitcoin kripto para şirketinin kurucusu İlker Baş, daha önce 'Kazandım' adıyla iddaa bayisi işletiyormuş. İlker Baş ayrıca, Muğla Ticaret Odası Meclis üyeliği de yapmış.

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BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

Vebitcoin'in MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş ile ilgili flaş gelişme! Muğla'da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı
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