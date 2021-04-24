Son dakika haberleri: Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu. Sitedeki açıklama şöyle:
ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR
"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."
İDDİA BAYİSİ İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla merkezli, Vebitcoin kripto para şirketinin kurucusu İlker Baş, daha önce 'Kazandım' adıyla iddaa bayisi işletiyormuş. İlker Baş ayrıca, Muğla Ticaret Odası Meclis üyeliği de yapmış.
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BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU
Vebitcoin'in MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.SON DAKİKA - Thodex'ten sonra bir vurgun daha mı? Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması SON DAKİKA - Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Kripto para borsası Thodex'te son dakika detayları: Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi