Thodex skandalında son dakika gelişmesi yaşanıyor! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi

Son dakika haberleri: 391 bin kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex ile ilgili Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından şirkette yapılan aramanın tamamlanmasının ardından bilgisayarlara el konulurken, Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
SON DAKİKA: KİRALADIĞI ARAÇ VE PLAKASI TESPİT EDİLDİ
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi. Üst düzey bir Arnavut yetkili ise, kiraladığı araç ve plakasının tespit edildiğini belirtti. Plakaya bakılarak Arnavutluk'un hangi bölgede olduğuna dair aramalar sürüyor.
THODEX'İN SAHİBİ FATİH FARUK ÖZER'İN İADESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI
Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde işlemlerin başlatılıp, 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
Türkiye'deki kripto para borsalarından 'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Özer hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanı'na çıkış yapan şüphelinin bu ülkede bulunduğu teyit edildi. Bu kapsamda, Özer hakkında 'kırmızı bülten' yayımlanması amacıyla başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı aynı gün İçişleri Bakanlığı'na iletildi.
Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video
Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.
EMNİYET: KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTIR
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan 2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" denildi.SON DAKİKA - Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu! Gitmeden önce bunları söylemiş Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu! Gitmeden önce bunları söylemiş SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması