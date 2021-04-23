Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ HUKUKİ TEDBİRLER ALINDI"

"Thodex'te şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız." diyen Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Bakan Soylu, olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını ifade etti.