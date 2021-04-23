Video Haber SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması | Video

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması | Video

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması | Video
23.04.2021 | 19:15

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Thodex ile ilgili olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını belirten Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Soylu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu ifade etti.

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