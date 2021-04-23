Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talepler iletildi.