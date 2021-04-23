Video Yaşam Thodex merkezinden canlı yayın! Faruk Fatih Özer - kripto para vurgununda son dakika gelişmesi

Thodex merkezinden canlı yayın! Faruk Fatih Özer - kripto para vurgununda son dakika gelişmesi

Thodex merkezinden canlı yayın! Faruk Fatih Özer - kripto para vurgununda son dakika gelişmesi
23.04.2021 | 10:42

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2 Milyar dolarlık Thodex - Faruk Fatih Özer kripto para vugunu olayından son dakika haberleri...

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