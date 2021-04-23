Thodex vurgununda sonra gözler oraya çevrildi! Web sitesi gibi kripto borsası açan var

Thodex'te yaşanan skandal, kripto para borsalarındaki temel işleyiş yönteminin sorgulanmasına neden oldu. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 50-60 arasında platform bulunuyor. Platform açmak için düşük bir sermayeyle internet sitesi kurmak yeterli oluyor. Sektörde büyük yatırımı olan, arkasında şirketler olan platformlar olduğu gibi finansal gücü yüksek olmayan firmalar da var. Henüz lisanslama, denetim ve regülasyonların olmadığı kripto para borsaları için bu nedenle yüzde 100 güvenlikten bahsetmek çok mümkün değil…