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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:35 Son Güncelleme: 22.4.2021 12:50

SON DAKİKA: 'in kurucusu 'in son fotoğrafı ortaya çıktı!

DHA
SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı!

Son dakika bilgisine göre kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili aranan 'in kurucusu 'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye son bir kaç gündür kripto para borsası Thodex'de neler olduğunu merakla takip ediyor. 391 binden fazla kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

Son dakika haberi... Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken footoğrafı ortaya çıktı.

Son dakika haberi: THODEX kripto para borsası vurgununda şok detaylar! CEO Faruk Fatih Özer'in nereye kaçtığı ortaya çıktı...

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SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı!
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