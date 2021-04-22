Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı

Kripto para piyasasında Thodex - Fatih Özer depremi! 2 Milyar Dolar ile yurt dışına kaçan Thodex kurucusu Fatih Özer'in mağdur ettiği kripto para yatırımcısı 391 Bin kişi ne yapacak? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, kripto para yatırımcılarının mağdur olmamak için izlemeleri gereken yolları açıkladı...