Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video
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Son dakika haberleri: Yaklaşık 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Arnavut yetkililer, Fatih Özer'in yerinin tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığını ifade etti. Thodex kurucusu Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakasının da tespit edildiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...