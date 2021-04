Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi

"MÜCADELEMİZ PKK BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TERÖRİSTLERE KARŞI"

Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığını ifade eden Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Akar, operasyonun başarılı olması için her türlü gayreti gösterirken Mehmetçiğin rahatı ve güveni için yapılması gerekenlerin de ayrıntılı biçimde planlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim mücadelemiz, PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz. Teröristlerin ne kadar sıkıştığını, sözde elebaşılarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu bir an önce anlayıp vazgeçmelerini bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın çünkü biz haklıyız, dürüstüz, doğruyuz."

"BU, AMERİKALILARIN KENDİ BELGELERİNİ İNKAR ETMESİDİR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ilgili son zamanlarda yurt içi ve dışından çeşitli manipülasyonların yapıldığını ifade ederek, "soykırım" adı altında, gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan tarihi bir olayın çarpıtılması suretiyle birtakım iddialar peşinde koşanların bulunduğunu söyledi.

İddiaların son derece yersiz, asılsız, hiçbir temeli ve gerçekle alakası bulunmayan konular olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bu işin sadece ilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini, siyasi kararlarla birtakım lobiler iki kere ikinin beş olmadığını herkesin bilmesi lazım. Durumumuz çok açık. Bizim bu konudaki tutum ve durumumuzu herkesin bilmesi lazım. Yüzyıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hala birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının bir şekilde ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir. Özellikle de bu konuyla alakalı olarak bu, Amerikalıların kendi belgelerini, kendi imzalarını reddetmesidir, inkar etmesidir. Bu hiçbir şekilde olmayan bir konudur. Bununla ilgili mücadelemiz sonunda kadar devam edecek. Bu konuda bilim insanlarımızın çalışmalarıyla bunun aydınlığa kavuşacağını ve asil milletimizin haklı ve saygın yerini alacağını söylemek istiyorum."

"TSK MİLLETİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDA"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde vazifesine yoğunlaştığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bize verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sıralı amir ve komutanların emir ve komutası esastır. Bu emir ve komuta zinciri içerisinde herkes görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin emrinde, görevinin başında. Bizim işimiz gücümüz, asil milletimizin ve vatanımızın kara, deniz ve havada savunulmasıdır. Milletimizin egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Bunun için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Hulusi Akar ve beraberindekiler, daha sonra Yüksekova Kaymakamlığını ziyaret etti.

