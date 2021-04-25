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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:05 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:30

| vurgununda yeni gelişme: O isim de yakalandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika | THODEX vurgununda yeni gelişme: O isim de yakalandı...

haberi: Türkiye'nin gündemine oturan vurgunuyla ilgili yurt dışına kaçan ’in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi...İstanbul ve Kocaeli Emniyeti, Thorex adlı kripto para borsasıyla vurgun yaparak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'i Kocaeli'de yakalayarak gözaltına aldı.

69'A YÜKSELDİ

Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

Son dakika haberleri: Thodex vurgununda şok gerçek ortaya çıktı! Milyonluk araçlar ile koruma…

27 yaşındaki Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan'da resen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Son dakika haberleri: Thodex vurgununda şok gerçek ortaya çıktı! Milyonluk araçlar ile koruma…

Fatih Özer'in ağabeyi: Güven Özer

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Son dakika haberleri: Thodex vurgununda şok gerçek ortaya çıktı! Milyonluk araçlar ile koruma…

Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer'in Arnavutluk'a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.

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Son dakika | THODEX vurgununda yeni gelişme: O isim de yakalandı...
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