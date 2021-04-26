Son dakika: Buca Belediyesi’nde çok çarpıcı yolsuzluk iddiaları!



Erdem Başer Balkır

BİR İHALE KARŞILIĞINDA 15 MİLYON LİRA ALDILAR

Lider Centrio İş Merkezi'nde bulunan ofiste Barış ve Buyruk'un açtıkları ofiste ihalelerin kime ve hangi firmaya verileceği işini görüştüklerini öne süren Önen, "İhalelerin yaklaşık maliyetleri şişiriyorlar ve kendileri belirliyorlar. İhaleyi verdikleri firmalardan yüksek maliyette gelir elde ederler. Bunlara en büyük örnek çöp ihalesidir. 15 aylık çöp işinin Aziz Yıldız'a göre hazırlatıp başkalarının ihaleye girmesini engellediler. Aziz Yıldız ile anlaşarak işin karından yarısını isterler. Aziz Yıldız'dan 15 aylık çöp ihalesi için 15 milyon lira para aldılar. Birol Buyruk bu şekilde anlaştıklarını bizzat bana söyledi" iddiasında bulundu.



Birol Buyruk

950 BİN LİRA RÜŞVET İÇİN ARACI OLDUM

2019 yılının son ayında Birol Buyruk'un 3 tane firmadan 950 bin lira rüşvet alacağı için kendisinin aracı olduğunu iddia eden Önen, "Bu 3 firma 400 bin lira ayrı, 300 bin lira ayrı, 250 bin lira olmak üzere Birol Buyruk ve Mehmet Fatih Barış teslim etti. Ayrıca ödemenin birisini akaryakıt istasyonunda Birol Buyruk'un adamı almıştır. Akaryakıt istasyonunun kamera kayıtları da tarafımda mevcuttur. Bizzat paraları kendileri değil de Buca Belediyesi şirketi Bucamar'da çalışan güvendikleri adamlarını yollarlar. Daha sonradan Erhan Kılıç'a ulaştırırlar" dedi.