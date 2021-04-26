İstanbul'da deprem hazırlığı! Tahliye planları hazır

İstanbul'da yaşanması beklenen olası bir büyük deprem uzun yıllardır konuşulurken, yetkililer 7,5 büyüklüğünde depreme göre hazırlıklarını yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.
"DENİZ, HAVA, KARA VE DEMİRYOLU VASITALARIYLA TAHLİYE ALANLARINA SEVK EDİLECEKTİR"
TRT Haber'den Merve Güneş'in haberine göre şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam. Hazırlanan plana ilişkin konuşan, Jandarma Albay Metin Günal, "Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir" dedi.
İSTANBUL'DA 23 ADET TAHLİYE ALANI BULUNUYOR
İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak.
İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video
DENİZ TAHLİYELERİ İÇİN 6 NOKTA BELİRLENDİ
Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak.
Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.
3 DEMİRYOLU TAHLİYE NOKTASI BELİRLENDİ
Tahliye planları sadece denizden olmayacak. Olası bir deprem sonrası vatandaşları kentten çıkarmak için 3 demiyolu tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstansyonları.
KARAYOLU TAHLİYE PLANI DA HAZIR
Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak.
HAVA YOLU TAHLİYE PLANI DA VAR
Yapılan plan en ince ayrıntısına kadar hesaplanırken, hava yolu ile de tahliyeler gerçekleştirilecek. Bu noktalar ise İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.
İLK OLARAK ENGELLİ, ÇOCUK VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLECEK
Düzenlenen planda tahliye öncelik sıralaması da yapıldı. Buna göre olası bir tahliye senaryosunda ilk olarak engelli vatandaşlara öncelik verilecek. Daha sonra çocuklar, yaşlılar ve kadınlar tahliye edilecek.
TAHLİYELER NEREYE YAPILACAK?
Tahliye yapılacak iller iki grup olarak belirlendi. Depremzedeler ilk olarak; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.
İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a da depremzedeler sevk edilebilecek.