İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video

İstanbul'da olması beklenen büyük deprem için kent genelinde hazırlıklar başladı. İstanbul için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre planlandı. Buna göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Aynı zamanda hava, kara ve demir yolunun da kullanması planlanıyor.