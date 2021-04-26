Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.

ÜÇÜNCÜ DALGAYI ATLATACAĞIZ

Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç: Ümraniye'de 37 mahalle var. 70 ekibimiz var. Her birinde bir doktor ve sağlık çalışanı görevli. Günde ortalama bin 250 civarı adrese gidiyoruz. Her bir ekip ortalama 95 adrese gidiyor. Bu dalgayı da atlatacağız.

