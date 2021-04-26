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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru
Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:27 Son Güncelleme: 26.4.2021 10:02

: AK Parti İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

SON DAKİKA: AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

haberine göre AK Parti, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun katıldığı bir televizyon programında ile ilgili söylediği yalanları tek tek deşifre etti.

Son dakika haberleri... İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı yalanlar ve gerçekler:

YALAN 1: Tankerler ve büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek

DOĞRU: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin tamamı kanaldan geçebilecek.

YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11,5 milyar TL

Doğru: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1.8 milyar TL'dir

YALAN 3: Geçişler ücretli olacak

Doğru: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak

YALAN 4: Kanal üzerinde 8 köprü olacak

Doğru: Kanal üzerinde 6 köprü olacak

YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL

Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL

YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar

Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar

YALAN 7: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 30 milyar TL'yi aşkın

Doğru: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL

AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video

YALAN 8 : Sazlıdere Barajını yok ediliyor. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 10

Doğru: Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 2,9. Yeni baraj yatırımları ile Sazlıdere'den daha fazla su kaynağı İstanbul'a kazandırılacak.

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SON DAKİKA: AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru
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