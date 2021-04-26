SON DAKİKA: AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

Son dakika haberleri... İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı yalanlar ve gerçekler:
YALAN 1: Tankerler ve büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek
DOĞRU: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin tamamı kanaldan geçebilecek.
YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11,5 milyar TL
Doğru: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1.8 milyar TL'dir
YALAN 3: Geçişler ücretli olacak
Doğru: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak
YALAN 4: Kanal üzerinde 8 köprü olacak
Doğru: Kanal üzerinde 6 köprü olacak
YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL
Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL
YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar
Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar
YALAN 7: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 30 milyar TL'yi aşkın
Doğru: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video
YALAN 8 : Sazlıdere Barajını yok ediliyor. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 10