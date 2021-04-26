SON DAKİKA: AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL

Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL

YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar

Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar