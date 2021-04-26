AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video

AK Parti, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul ile ilgili söylediği yalanları tek tek deşifre etti.

AK Parti, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul ile ilgili söylediği yalanları tek tek deşifre etti.

*YALAN 1: Tankerler ve büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek

DOĞRU: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin tamamı kanaldan geçebilecek.

* YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11,5 milyar TL

Doğru: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1.8 milyar TL'dir

* YALAN 3: Geçişler ücretli olacak

Doğru: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak

* YALAN 4: Kanal üzerinde 8 köprü olacak

Doğru: Kanal üzerinde 6 köprü olacak

* YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL

Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL

* YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar

Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar

* YALAN 7: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 30 milyar TL'yi aşkın

Doğru: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL

*YALAN 8 : Sazlıdere Barajını yok ediliyor. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 10

Doğru: Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 2,9. Yeni baraj yatırımları ile Sazlıdere'den daha fazla su kaynağı İstanbul'a kazandırılacak.