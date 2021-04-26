Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdüyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen salgın, son günlerde etkisini artırmış, vaka ve vefat sayıları herkesi tedirgin etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanmaya gidilirken, alınan kararların olumlu yönde etkisini görmeye başladık. Son iki gündür ciddi bir azalma gösteren vaka sayıları ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Gözler bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na ve alınması beklenen muhtemel kararlara çevrilirken, Sağlık Bakanlığı 26 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
26 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavriüse karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu. Vaka sayısında hedef 5 bin olarak belirlenirken, 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı alındı. Sağlık Bakanlığı 26 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 37 bin 312 hasta sayısı ise 2 bin 716 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Bugün 353 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 38 bin 711'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 48 bin 27 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671 oldu. Bugüne kadar 46 milyon 153 bin 151 test yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281 oldu.
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! | Video
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 260 bin 280 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 38 bin 553, hasta sayısı 2 bin 801 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Dün 347 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 38 bin 358 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 51 bin 236 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644 oldu. Türkiye'de 25 Nisan'a kadar 25 milyon 884 bin 258 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.