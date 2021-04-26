Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! | Video

Son Dakika Haberi... Son haftalarda ülkemizde ve dünyada ciddi şekilde artış gösteren koronavirüs salgını etkisini sürdürüken, verilerdeki düşüş ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Günlük iyileşen sayısının, yeni vaka sayısını geçmesiyle birlikte ülke genelindeki aktif koronavirüs vaka sayısı da ciddi şekilde erimeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na ve alınması planlanan olası tedbirlere çevrildi. Sağlık Bakanlığı 26 Nisan tarihine ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...